China exige que Japão retire afirmações e ações equivocadas

CGTN – Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, reiterou que as palavras irresponsáveis da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan violam o espírito dos quatro documentos políticos assinados pelos dois países e prejudicam a base política das relações bilaterais.

Mao Ning salientou que todos os quatros documentos políticos sino-japoneses, ou seja, a Declaração Conjunta China-Japão, assinada em 1972, o Tratado de Paz e Amizade assinado em 1978, a Declaração Conjunta China-Japão sobre o Estabelecimento de uma Parceria de Cooperação Amistosa Voltada para a Paz e o Desenvolvimento, lançada em 1998 e a Declaração Conjunta China-Japão para Promover Integralmente a Relação Estratégica de Benefício Mútuo, proclamada em 2008, deixam claramente que a província de Taiwan é parte inseparável da China e o governo da República Popular da China é o único governo legítimo para representar o povo chinês.

Por isso, segundo Mao Ning, independentemente de qual partido ou líder que esteja no poder no Japão, é necessário aderir e cumprir as promessas do governo japonês sobre a questão de Taiwan.

Fonte: CMG