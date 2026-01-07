China fortalece controle de exportação de itens de uso duplo para o Japão

CGTN – O Ministério do Comércio da China anunciou nesta terça-feira (6) o fortalecimento dos controles de exportação para o Japão de itens de uso duplo (bens que têm fins civis e militares). O porta-voz da pasta de comércio declarou que a liderança japonesa emitiu recentemente declarações errôneas sobre Taiwan, sugerindo a possibilidade de intervenção militar no Estreito de Taiwan. Os atos constituem uma interferência grosseira nos assuntos internos chineses e violam gravemente o princípio de "Uma Só China", apresentando uma natureza e um impacto extremamente prejudiciais.

Com o objetivo de salvaguardar a segurança e os interesses nacionais, bem como cumprir obrigações internacionais de não proliferação de armas, a China decidiu proibir a exportação de todos os itens de uso duplo para usuários militares no Japão, para fins militares ou para quaisquer outros usuários finais e usos que contribuam para o aumento da capacidade militar japonesa.

Qualquer organização ou indivíduo de qualquer país ou região que viole as disposições acima mencionadas, ao transferir ou fornecer itens de uso duplo originários da República Popular da China para organizações ou indivíduos japoneses, serão responsabilizados, conforme a lei.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG