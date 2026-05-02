China inicia implementação de política de tarifa zero para 53 países africanos

247 - A China iniciou nesta sexta-feira (2) a implementação de uma política de tarifa zero para 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas. A iniciativa, divulgada pelo Gabinete da Comissão de Tarifas do Conselho de Estado, amplia uma política já existente. As informações são da RT Brasil.

Desde 2024, o país asiático havia eliminado completamente as tarifas alfandegárias para importações de 33 países africanos, conforme dados do Ministério do Comércio. Agora, outros 20 países foram incluídos na política, entre eles Argélia, Botsuana, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Guiné Equatorial, Gabão, Gana, Quênia, Líbia, Maurício, Marrocos, Namíbia, Nigéria, República do Congo, Seicheles, África do Sul, Tunísia e Zimbábue.

De acordo com a Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado, esses países passam a receber tratamento de tarifa zero por meio de uma taxa preferencial. A medida terá validade até abril de 2028.

Primeiro envio sob nova política

A nova diretriz já começou a produzir efeitos práticos. Segundo a agência Xinhua, a China recebeu o primeiro carregamento sob a política ampliada, composto por 24 toneladas de maçãs provenientes da África do Sul. Por meio da iniciativa, o governo chinês também busca incentivar a modernização econômica das nações africanas e ampliar sua integração ao mercado da nação asiática.

A política é considerada por Pequim uma estratégia para apoiar países em desenvolvimento diante do atual cenário econômico global, marcado por medidas unilaterais e práticas protecionistas. Trata-se da primeira vez que uma grande economia concede isenção tarifária a todos os países africanos com os quais mantém relações diplomáticas.