China lança com sucesso espaçonave de carga Tianzhou-10

CGTN – De acordo com o Gabinete de Engenharia Espacial Tripulada da China, às 8h14 desta segunda-feira (11), horário de Beijing, o foguete Longa Marcha-7 Y11 foi lançado do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, transportando a espaçonave de carga Tianzhou-10.

Aproximadamente 10 minutos depois, a espaçonave de carga Tianzhou-10 separou-se com sucesso do foguete e entrou em sua órbita predeterminada. Em seguida, os painéis solares da espaçonave foram abertos normalmente, marcando o sucesso completo da missão de lançamento. A espaçonave de carga Tianzhou-10 deverá, posteriormente, realizar o encontro e a acoplagem com o complexo da estação espacial chinesa já em órbita.

A Tianzhou-10 transportava um conjunto de trajes espaciais para atividades extraveiculares (EVA), além de suprimentos para a estadia dos astronautas em órbita, propelente e equipamentos para experimentos aplicados.

Esta missão é a quinta missão de reabastecimento de carga desde que o programa espacial tripulado da China entrou na fase de aplicação e desenvolvimento da estação espacial. É também a 39ª missão de lançamento desde o início do projeto, o 641º voo dos foguetes transportadores da série Longa Marcha e o 10º voo da espaçonave Tianzhou.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG