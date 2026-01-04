China pede aos EUA que libertem imediatamente o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa

Beijing, 4 jan (Xinhua) – A China pediu aos Estados Unidos que liberem imediatamente o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês no domingo.

O porta-voz fez essas declarações em resposta a reportagens da mídia de que, no sábado, os Estados Unidos enviaram forças para capturar Maduro e sua esposa e os retiraram do país, e que os governos de vários países manifestaram oposição.

A China expressa grande preocupação com o fato dos EUA de capturar Maduro e sua esposa com uso de força e retirá-los do país, disse o porta-voz, acrescentando que a medida dos EUA viola claramente o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os propósitos e princípios da Carta da ONU.

A China pede aos Estados Unidos que garantam a segurança pessoal de Maduro e de sua esposa, os libertem imediatamente, parem de derrubar o governo da Venezuela e resolvam as questões por meio do diálogo e negociação, disse o porta-voz.