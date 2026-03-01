China pede paralisação imediata das ações militares contra Irã lançadas por EUA e Israel
CGTN – A China está altamente preocupada com os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China neste sábado, observando que a China pede a paralisação imediata das ações militares.
O porta-voz proferiu essas declarações quando solicitado a comentar sobre os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel no sábado, horário de Beijing.
A China está altamente preocupada com os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel, disse o porta-voz, acrescentando que a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas.
A China pede a paralisação imediata das ações militares, a não escalada da situação tensa, a retomada do diálogo e da negociação, e os esforços para manter a paz e a estabilidade no Oriente Médio, enfatizou o porta-voz.
Fonte: CMG