TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > China

      China pede paralisação imediata das ações militares contra Irã lançadas por EUA e Israel

      O porta-voz proferiu essas declarações quando solicitado a comentar sobre os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel no sábad

      CGTN – A China está altamente preocupada com os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China neste sábado, observando que a China pede a paralisação imediata das ações militares.

      O porta-voz proferiu essas declarações quando solicitado a comentar sobre os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel no sábado, horário de Beijing.

      A China está altamente preocupada com os ataques militares contra o Irã lançados pelos EUA e Israel, disse o porta-voz, acrescentando que a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas.

      A China pede a paralisação imediata das ações militares, a não escalada da situação tensa, a retomada do diálogo e da negociação, e os esforços para manter a paz e a estabilidade no Oriente Médio, enfatizou o porta-voz. 

      Fonte: CMG

      Tags