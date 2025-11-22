China pronta para aprofundar confiança política mútua com África do Sul, diz premiê Li

CGTN – O premiê chinês, Li Qiang, disse nesta sexta-feira que a China está pronta para trabalhar com a África do Sul para aprofundar a confiança política mútua e apoiar-se firmemente em questões relacionadas aos seus respectivos interesses essenciais e principais preocupações.

Li fez essas observações durante uma reunião com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, antes da 20ª Cúpula do Grupo dos 20 (G20), marcada para sábado e domingo.

Li transmitiu a Ramaphosa as cordiais saudações do presidente chinês Xi Jinping, observando que, durante décadas, a China e a África do Sul se trataram como irmãos próximos, com uma amizade que atravessa montanhas e mares e se tornou cada vez mais forte.

Sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, disse ele, a China e a África do Sul estão trabalhando juntas para promover uma parceria de cooperação estratégica abrangente na nova era, com o objetivo de beneficiar os povos de ambos os países.

A China, disse Li, está pronta para continuar trabalhando com a África do Sul para levar adiante sua tradicional amizade, expandir a cooperação em vários campos, a fim de promover melhor o desenvolvimento comum dos dois países, bem como a unidade e a cooperação entre a China e a África como um todo.

O premiê chinês observou que a quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) revisou e adotou em outubro as Propostas do Comitê Central do PCCh para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social, e que a África do Sul anunciou um plano de ação econômica de 10 pontos.

A China está pronta para fortalecer o alinhamento com a África do Sul em estratégias de desenvolvimento e promover a implementação antecipada do tratamento de tarifa zero no país, disse Li.

Li disse que os dois países devem alavancar suas vantagens complementares em recursos e estrutura econômica, aprofundar a cooperação em mineração e construção de infraestrutura, desenvolver novos destaques na indústria automotiva, explorar o potencial em setores emergentes, como novas energias e inteligência artificial, e expandir a cooperação em inovação científica e tecnológica, incluindo navegação por satélite e construção de laboratórios conjuntos.

Ele também instou a China e a África do Sul a fortalecerem o intercâmbio de experiências na redução da pobreza e na revitalização rural, e a avançarem na cooperação em saúde pública, cultura, educação e juventude, entre outros, a fim de aumentar o senso de ganho dos seus povos.

A China e a África do Sul deram início conjuntamente a uma iniciativa de cooperação para apoiar a modernização da África, a fim de incentivar a comunidade internacional a aumentar a atenção e o investimento na África, de acordo com Li.

Li também disse que a China está pronta para trabalhar com a África do Sul para fortalecer a coordenação em plataformas como o BRICS e o G20, implementar as quatro iniciativas globais propostas por Xi, defender o sistema de comércio multilateral, promover a reforma do sistema de governança global e salvaguardar os interesses comuns dos países em desenvolvimento.

Por sua vez, Ramaphosa pediu a Li que transmita suas cordiais saudações e melhores votos a Xi. Ele disse que o importante consenso que ele alcançou com Xi, sobre o estabelecimento de uma parceria de cooperação estratégica abrangente na nova era, elevou as relações bilaterais a um novo patamar histórico e injetou um forte impulso na cooperação bilateral em vários campos.

Ramaphosa reiterou que a África do Sul adere firmemente à política de Uma Só China, reafirmando que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês. A África do Sul continuará a trabalhar com a China para apoiar-se mutuamente em questões relativas aos interesses fundamentais, acrescentou ele.

Ele expressou seu agradecimento pelo apoio da China ao desenvolvimento econômico e social da África do Sul e disse que a África do Sul está pronta para aprofundar a cooperação com a China em áreas como comércio, investimento, mineração, indústria, ciência e tecnologia, energia e infraestrutura, saúde pública e redução da pobreza, a fim de trazer mais benefícios aos dois povos.

A África do Sul está disposta a proporcionar um ambiente seguro e saudável para as empresas chinesas que investem e operam no país e está pronta para trabalhar com outros países africanos para aproveitar ao máximo as políticas favoráveis da China para aprofundar a cooperação África-China, disse Ramaphosa.

Ramaphosa disse que a África do Sul elogia muito as quatro importantes iniciativas globais propostas por Xi.

Ele observou que a África do Sul aprecia sinceramente o forte apoio da China à realização da Cúpula do G20, dizendo que a China desempenha um papel importante em ajudar a cúpula a construir consenso e produzir resultados.

A África do Sul está pronta para fortalecer a comunicação e a coordenação com a China dentro do quadro das Nações Unidas, do G20 e de outras estruturas multilaterais para defender conjuntamente o multilateralismo, acrescentou.

Fonte: CMG