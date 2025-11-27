China publica livro branco sobre controle de armas, desarmamento e não proliferação

CGTN – O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China publicou hoje (27) o livro branco intitulado Controle de Armas, Desarmamento e Não Proliferação da China na Nova Era.

Segundo o livro, depois de entrar na nova era, orientada pelo pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era, a China tem impulsionado a modernização de maneira firme. Em resposta às vozes comuns da comunidade internacional, o país tem implementado as iniciativas de Desenvolvimento Global, de Segurança Global, de Civilização Global e de Governança Global, a fim de promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

A China tem participado de forma construtiva do andamento de controle de armas, desarmamento e não proliferação na esfera internacional, contribuindo de forma ativa com suas iniciativas e abordagens próprias, com o intuito de aprimorar o ambiente internacional de segurança, reforçar as cooperações e resolver os dilemas da segurança internacional, aperfeiçoando assim a governança global do setor. A China sempre foi uma construtora da paz mundial, contribuidora do desenvolvimento global e defensora da ordem internacional.

Fonte: CMG