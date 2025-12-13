China realiza 12ª cerimônia nacional pelas vítimas do Massacre de Nanjing

CGTN – Hoje (13) é o 12º Dia Nacional em Memória das Vítimas do Massacre de Nanjing. Devido a isto, foi realizada nesta manhã na cidade de Nanjing, capital da província de Jiangsu, uma solenidade no Memorial das Vítimas do Massacre de Nanjing.

O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e chefe do Departamento de Organização do Comitê Central do PCCh, Shi Taifeng, e mais de 8.000 representantes de diversos círculos sociais participaram do evento que começou às 10h00 com a execução do hino nacional da República Popular da China.

Shi Taifeng disse em seu discurso que a reunião solene de hoje é para lembrar das vítimas inocentes do Massacre de Nanjing, de todos os compatriotas que morreram pelos invasores japoneses, dos mártires e heróis nacionais na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, bem como dos soldados e amigos internacionais que se sacrificaram para ajudar o povo chinês na luta contra os invasores japoneses.

"Além disso, o evento também mostrou a vontade do povo chinês de seguir firmemente um caminho de desenvolvimento pacífico", acrescentou Shi.

Ao mesmo tempo, atividades memoriais foram realizadas também em outros lugares do país, como nas províncias de Hubei, Jiangxi, e nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.

No dia 27 de fevereiro de 2014, a sétima Sessão do Comitê Permanente da 12ª Assembleia Popular Nacional da China aprovou a decisão de instituir o dia 13 de dezembro como o Dia Nacional em Memória das Vítimas do Massacre de Nanjing.

Fonte: CMG