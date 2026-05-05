China se opõe à interferência em assuntos internos de Cuba

CGTN – Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta terça-feira (5) que os Estados Unidos intensificaram ainda mais suas sanções unilaterais ilegais contra Cuba, ação que viola gravemente o direito do povo cubano à sobrevivência e ao desenvolvimento, além de contrariar os princípios básicos das relações internacionais.

O porta-voz destacou que o país apoia firmemente Cuba na defesa de sua soberania e segurança nacional, opõe-se de maneira resoluta à interferência em seus assuntos internos e insta os Estados Unidos a pôr fim imediatamente ao bloqueio, às sanções e a qualquer forma de coerção contra o país.

As declarações foram feitas em uma coletiva de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre a recente ampliação das sanções dos Estados Unidos contra Cuba.

Fonte: CMG