CMG fecha acordo em trabalho de divulgação com Confederação Nacional dos Sindicatos

CGTN – A cerimônia de assinatura do acordo-quadro de cooperação em trabalho de divulgação entre a Confederação Nacional de Sindicatos da China (ACFTU, sigla em inglês) e o Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) foi realizada no dia 22 em Beijing. Xu Liuping, vice-presidente da ACFTU, e Shen Haixiong, vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG proferiram discursos no evento.

Segundo Shen Haixiong, o presidente Xi Jinping fez uma série de discursos importantes sobre a promoção do espírito do modelo trabalhista, do espírito de trabalho e do espírito de artesão desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, levando o movimento trabalhista a ganhar conquistas históricas. A assinatura do acordo-quadro de cooperação entre o CMG e a ACFTU, aprofundando a colaboração em áreas como divulgação de notícias, orientação de opinião pública, serviços aos trabalhadores, construção cultural e inteligência artificial, é uma medida concreta para implementar o espírito da Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh e construir conjuntamente um novo padrão de divulgação para a classe trabalhadora e os sindicatos na nova era.

Xu Liuping expressou que a assinatura deste acordo representa um upgrade estratégico que aproveita as vantagens complementares e a sinergia entre a ACFTU e o CMG, o que impulsionará de forma vigorosa o trabalho de orientação política dos trabalhadores, abrindo novas perspectivas.

Segundo o acordo, as duas partes aplicarão tecnologias de ponta, como inteligência artificial e big data de forma ativa, a fim de criar IPs típicos de modelos trabalhistas e artesãos, construindo juntos um panorama de grande divulgação para os sindicatos na nova era.

O corpus nacional "Espírito de Artesão e Habilidades", criado conjuntamente pela ACFTU e CMG, também foi lançado no mesmo dia. Este corpus agrega dados multimodais de áudio e vídeo, acumula experiências de habilidades de várias indústrias e integra tecnologia de inteligência artificial para refinar e criar casos típicos de valor desta era.

Fonte: CMG