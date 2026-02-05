CMG realiza atividade comemorativa dos 55 anos da Diplomacia do Ping-Pong e promove a Gala do Festival da Primavera nos EUA

CGTN – A comemoração dos 55 Anos da Diplomacia do Ping-Pong foi realizada no dia 3 na Escola Secundária Lincoln, na cidade de Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos.

O evento foi organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros (CPAFFC, na sigla em inglês) e pela Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA, na sigla em inglês).

O presidente do CMG, Shen Haixiong, o embaixador da China nos EUA, Xie Feng, o presidente da CPAFFC, Yang Wanming, e o presidente da CTTA, Wang Liqin, enviaram felicitações por vídeo. O cônsul-geral da China em San Francisco, Zhang Jianmin, e quase 500 convidados, incluindo a ex-jogadora de tênis de mesa dos EUA e testemunha da Diplomacia do Ping-Pong, Connie Sweeris, estiveram presentes no evento.

Shen Haixiong disse em seu discurso que a amizade entre os povos resulta do entendimento mútuo e é a chave para as boas relações entre os países. Há 55 anos, a bolinha mudou o mundo e a lenda da Diplomacia do Ping-Pong foi escrita. Ele lembrou também que, há 10 anos, o presidente chinês, Xi Jinping, visitou a Escola Secundária Lincoln e convidou os jovens americanos a visitar e conhecer a China, proporcionando confiança e força à amizade entre os dois países.

Na mesma ocasião, foi lançada a atividade promocional da Gala do Festival da Primavera, chamada “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, Todo Mundo Assiste à Gala do CMG”.

Na sequência, o CMG também realizará essa atividade na Sérvia, Etiópia, França, Nova Zelândia, Brasil, Alemanha, Itália e Egito entre outros países.

Fonte: CMG