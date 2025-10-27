CMG realiza diálogo global sobre desenvolvimento em Washington

CGTN – Foi realizado no dia 24 em Washington, Estados Unidos, o Diálogo Global intitulado “Inovação, Abertura e Desenvolvimento Compartilhado”.

O evento foi organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e pela Embaixada da China nos EUA.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou um discurso por vídeo e o embaixador da China nos EUA, Xie Feng, fez o discurso temático presencialmente.

Shen Haixiong indicou que a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) acabou de ser realizada em Beijing. O evento anunciou ao mundo que a China vai continuar ampliando sua abertura e criando um novo panorama de cooperação e de ganho mútuo. Segundo ele, o CMG vai trabalhar em conjunto com seus parceiros para aplicar as quatro Iniciativas Globais da China e compartilhar as propostas chinesas para a governança global.

Xie Feng disse na ocasião que os participantes da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh deliberaram e aprovaram as Propostas do Comitê Central do PCCh para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional, o que não apenas indica a direção para o desenvolvimento da China, mas também proporciona ao mundo turbulento uma certeza estratégica e uma determinação de desenvolvimento.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Gabriela Nascimento

Fonte: CMG