Comentário: Crescimento da economia chinesa traz novas oportunidades para o mundo

CGTN – O ano de 2025 marcou o encerramento do 14º Plano Quinquenal da China. O PIB do país superou, pela primeira vez, a marca de 140 trilhões de yuans, e as principais metas de desenvolvimento econômico e social foram cumpridas, garantindo não apenas a conclusão bem-sucedida do 14º Plano Quinquenal, mas também lançando uma base sólida para o 15º Plano Quinquenal.

Recentemente, as principais organizações internacionais elevaram sucessivamente as previsões de crescimento para a economia chinesa, e capitais internacionais, representados pela JP Morgan e BlackRock, aumentaram suas posições em ativos chineses, indicando que a comunidade internacional mantém uma visão positiva sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico da China.

O relatório econômico anual da China de 2025 teve a “estabilidade" como característica marcante. Apesar dos desafios externos, como o fraco crescimento da economia global, o valor adicionado dos três principais setores da China continuou a crescer, mantendo uma trajetória de desenvolvimento estável e progressiva. O índice de preços ao consumidor (IPC) permaneceu no mesmo nível do ano anterior. A taxa média de desemprego nas áreas urbanas foi de 5,2%, mantendo o emprego em termos gerais estável. O comércio de mercadorias atingiu um novo recorde, e as reservas cambiais superaram 3,3 trilhões de dólares.

Além disso, o volume total de importações e exportações de bens cresceu 3,8%​ em relação ao ano anterior; a renda disponível per capita dos residentes chineses aumentou 5,0%​ em termos reais; o Porto de Comércio Livre de Hainan iniciou operações aduaneiras especiais em toda a ilha, marcando um passo importante na abertura de alto nível ao exterior.

Ao mesmo tempo, as novas forças produtivas de qualidade continuaram a se desenvolver e a ganhar escala, com uma série de conquistas científicas relevantes. Em 2025, a intensidade dos gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) da China superou, pela primeira vez, a média dos países da OCDE, e o índice de inovação do país entrou, também pela primeira vez, no top 10 global.

A resiliência​ é outro ponto destacado no relatório anual da economia chinesa, injetando uma valiosa dose de previsibilidade em uma economia mundial marcada por turbulências. Análises de veículos internacionais, como a CNBC, dos Estados Unidos, apontam que, diante de pressões como o impacto das guerras tarifárias sobre a ordem econômica e comercial global e o aumento das incertezas, os resultados alcançados pela China são particularmente significativos.

Atualmente, a China é o principal parceiro comercial de mais de 160 países e regiões, sendo que produtos de alta tecnologia e alto valor agregado tornaram-se o principal motor do crescimento das exportações. Em 2025, o volume de importações de mercadorias atingiu 18,5 trilhões de yuans, novo recorde, oferecendo amplo espaço de mercado para o mundo.

No cenário internacional, o entrelaçamento entre o aumento das tensões geopolíticas e o avanço do protecionismo comercial faz com que o ambiente externo permaneça complexo e desafiador. Ainda assim, as condições fundamentais que sustentam o crescimento de longo prazo da economia chinesa não se alteram, e as vantagens de desenvolvimento tendem a se tornar ainda mais evidentes durante o período do 15º Plano Quinquenal.

A resiliência demonstrada pela economia chinesa e a determinação do governo chinês em ampliar o nível de abertura do mercado indicam que o país continuará a ser um "oásis de crescimento" e um "berço de inovação" para a economia mundial.

Fonte: CMG