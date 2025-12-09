Comitê Central do PCCh realiza simpósio com pessoas não filiadas ao PCCh sobre trabalho econômico

Beijing, 8 dez (Xinhua) – O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou um simpósio com pessoas não filiadas ao PCCh em 3 de dezembro, em Beijing, para solicitar as opiniões e sugestões das mesmas sobre a situação econômica deste ano e o trabalho econômico para 2026.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, presidiu o simpósio e proferiu um importante discurso.

Xi enfatizou a importância de manter a confiança, aproveitar os pontos fortes da China e enfrentar os desafios, além de trabalhar para sustentar e reforçar o impulso positivo da economia, a fim de iniciar bem a implementação do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

Li Qiang, Cai Qi e Ding Xuexiang, todos membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, participaram do simpósio. Li informou ao simpósio sobre o trabalho econômico deste ano e introduziu considerações para o trabalho econômico do próximo ano.

No simpósio, representantes de pessoas não afiliadas ao PCCh apresentaram suas opiniões e sugestões sobre uma série de questões, incluindo a otimização do layout industrial, a expansão da demanda interna e a abertura de alto nível, a melhoria da saúde e do bem-estar da população e o estímulo ao emprego de alta qualidade.

Após ouvir suas declarações, Xi observou que o Comitê Central do Partido Comunista da China implementou políticas macroeconômicas mais proativas e eficazes este ano, e que as principais metas para o desenvolvimento econômico e social devem ser alcançadas.

Com o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) prestes a chegar a uma conclusão bem-sucedida, os pontos fortes da China em economia, ciência e tecnologia, bem como os pontos fortes nacionais abrangentes, foram significativamente aprimorados, afirmou Xi.

Observando que pessoas não filiadas ao PCCh realizaram pesquisas aprofundadas sobre questões-chave relacionadas ao desenvolvimento econômico e social e forneceram referências importantes para a tomada de decisões científicas do Comitê Central do PCCh, Xi expressou sua gratidão a elas em nome do Comitê Central do PCCh.