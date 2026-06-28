Como a cadeia de suprimentos da China pode impulsionar o futuro?

CGTN – A 4ª Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (CISCE, na sigla em inglês) foi realizada entre os dias de 22 e 26 em Beijing. Sendo a primeira exposição de nível nacional focada na cooperação em cadeias de suprimentos do mundo, a edição deste ano atraiu mais de 1,2 mil empresas provenientes de 85 países e regiões, com o número de empresas participantes sendo o maior já registrado. Entre elas, as estrangeiras representaram 36,5% do total, enquanto as da Fortune Global 500 e as líderes do setor compuseram mais de 65%.

A exposição deste ano apresentou um nível mais elevado de inteligência e inovação. Robôs humanoides estavam por toda parte, e a exposição elevou sua “Cadeia de Tecnologia Digital” para uma “Cadeia de Tecnologia de Inteligência Digital”, além de estabelecer, pela primeira vez, a Zona Especial de Inteligência Artificial e aprimorar a Área de Cadeias de Inovação.

O “Relatório sobre a Promoção de Cadeias de Suprimentos Globais”, divulgado durante o evento, mostra que, entre 2018 e 2025, os índices de promoção, conectividade, inovação e resiliência das cadeias de suprimentos globais apresentaram tendências de crescimento. A China continua criando oportunidades para a cooperação internacional nessa área.

Durante a feira, muitos representantes de empresas multinacionais listaram as vantagens da cadeia de suprimentos da China, dizendo: “Esta é a cadeia de suprimentos mais rentável”, “[A China tem] uma estrutura industrial completa e um ecossistema industrial rico”, “[A cadeia de suprimentos da China] é um lastro para a produção e a operação”, entre outras.

A capacidade de inovação da cadeia de suprimentos do país é uma das suas vantagens mais notáveis. O presidente da Siemens Healthineers na Grande China, Wang Hao, avaliou que a força da inovação chinesa influencia profundamente o planejamento global de pesquisa e desenvolvimento da empresa e muitos de seus produtos de ponta incorporaram tecnologias essenciais desenvolvidas por equipes chinesas.

Um representante da Tesla afirmou que, desde os modelos mais vendidos mundialmente até a Gigafábrica em Shanghai, a filosofia de “Manufatura Inteligente da China, Conectando o Mundo” já se tornou o principal tema de desenvolvimento da empresa.

De uma perspectiva global, em meio ao crescente protecionismo e aos frequentes conflitos geopolíticos, a cadeia de suprimentos chinesa funciona como um fator de estabilidade e uma “certeza” valiosa, que ajuda a manter o equilíbrio das cadeias de suprimentos globais.

O assessor do presidente da Nicarágua, Laureano Ortega Murillo, ressaltou que a cadeia de suprimentos chinesa aprofundou a cooperação entre os dois países em diversas áreas. “Essa também é a principal razão pela qual viemos participar desta exposição”, disse Murillo.

A 4ª Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China foi concluída com sucesso e a história da cooperação industrial global continua a ser escrita. A cadeia de suprimentos da China, que avança rumo à inovação e à inteligência, será integrada de forma mais profunda ao sistema global, trazendo estabilidade e certeza à cooperação industrial global.

Fonte: CMG