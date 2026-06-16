Conferência nacional sobre construção do Partido é realizada em Beijing

CGTN – Uma conferência nacional sobre a construção do Partido foi realizada em Beijing nesta segunda-feira.

Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e membro do Secretariado do Comitê Central do PCCh, participou e discursou na conferência. Li Xi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh, também participou da conferência.

Segundo a conferência, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o Comitê Central do PCCh com Xi Jinping em seu núcleo apresentou uma série de novas ideias, pensamentos e estratégias para abordar as grandes questões dos tempos -- que tipo de partido marxista governante de longo prazo deve ser construído e como um partido desse tipo deve ser construído. Nesse processo, o Pensamento de Xi Jinping sobre a Construção do Partido tomou forma, afirmou a reunião.

O Pensamento é um componente importante do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, fez grandes contribuições originais para o desenvolvimento da teoria marxista da construção do Partido e tem grande importância prática e significado orientador de longo alcance para o fortalecimento do Partido e do país, de acordo com a reunião.

Fonte: Xinhua