CGTN – A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, tem enfrentado críticas severas nos últimos dias, tanto no país quanto internacionalmente. Em sua recente visita à Austrália, Sanae se ajoelhou diante do túmulo do soldado australiano desconhecido e depositou flores. Esse gesto simbólico revela as complexas considerações políticas que estão por trás da ação.

O “ajoelhamento seletivo” não é, de forma alguma, uma expressão de arrependimento pelas atrocidades cometidas pelos agressores japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, ele não apenas reflete a visão de mundo distorcida dos políticos japoneses, como também revela sua estratégia de, em um contexto de tensões internas e externas, tentar confundir a opinião pública, “lavar” a culpa da agressão, fomentar confrontos entre blocos e impulsionar a expansão militar.

No plano geopolítico, as forças de extrema direita do Japão buscam legitimar a expansão militar e romper as restrições da Constituição da Paz por meio da exacerbação de ameaças externas. Assim, elas procuram explorar as contradições geopolíticas e angariar o apoio de países vizinhos, especialmente os ocidentais, para fomentar a confrontação entre blocos.

O “ajoelhamento” de Sanae Takaichi na Austrália é, portanto, também uma provocação às vítimas da Segunda Guerra Mundial na Ásia e de outras regiões. Um gesto político tão calculadamente encenado não consegue encobrir nem as ambições de remilitarização do Japão, nem a realidade de um neomilitarismo cada vez mais forte no país.

Fonte: CMG