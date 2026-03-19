Desenvolvimento de alta qualidade da China oferece ao mundo novas oportunidades, diz presidente do CMG

CGTN – A edição sul-africana do diálogo global "China na Primavera: Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo", organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG) na Cidade do Cabo, África do Sul, foi realizada nesta terça-feira (17).

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem em vídeo. O evento contou com a presença de cerca de uma centena de convidados, incluindo representantes dos círculos político, acadêmico, midiático e de jovens estudantes da África do Sul.

Shen Haixiong afirmou que, nas duas sessões deste ano, foram aprovados documentos importantes, como o esboço do 15º Plano Quinquenal (2026-2030). Este projeto estratégico de desenvolvimento de alta qualidade da China também oferece ao mundo uma nova "lista de oportunidades". O desenvolvimento chinês não pode ser separado do mundo, e a prosperidade do mundo também depende da China.

"Unamos esforços para promover, conjuntamente, a paz e o desenvolvimento mundial e contribuir para a construção de uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade", concluiu.

Fonte: CMG