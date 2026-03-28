Diálogo global “China na Primavera” é realizado em diversos países da Ásia e África

CGTN – O diálogo global “China na Primavera - Desenvolvimento da China, Oportunidades para o Mundo”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado recentemente em diversos países da Ásia e da África, incluindo Laos, Camboja, Vietnã, Quênia, Mongólia e Coreia do Sul. Cerca de mil convidados dos setores político, acadêmico e empresarial desses países participaram dos eventos.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou, em discurso de vídeo, que durante as “duas sessões”, o presidente da China, Xi Jinping, enfatizou a importância de ampliar a abertura de alto nível, expandir ativamente os mercados globais e fortalecer a integração com a economia internacional, demonstrando mais uma vez a firme determinação de que “as portas da China para o mundo continuarão se abrindo cada vez mais”.

O presidente do CMG também ressaltou que a aprovação de documentos importantes, como o esboço do 15º Plano Quinquenal, traça o caminho para o desenvolvimento de alta qualidade da China e oferece ao mundo uma nova “lista de oportunidades”. O grupo de mídia, afirmou Shen, está disposto a aproveitar suas vantagens de comunicação integrada de alcance internacional, inovação tecnológica e recursos de mídia para melhor compartilhar os benefícios da modernização chinesa com o mundo.

A embaixadora da China no Laos, Fang Hong, destacou que o país está disposto a fortalecer a cooperação com o Laos, compartilhar oportunidades e promover o desenvolvimento conjunto, beneficiando os povos dos dois países.

Os participantes dos eventos destacaram que as “duas sessões” da China transmitem sinais claros de compromisso com o desenvolvimento de alta qualidade e com a ampliação contínua da abertura ao exterior, trazendo mais estabilidade e previsibilidade para o crescimento global.

Fonte: CMG