Encontro de leitores de “Xi Jinping: A Governança da China” é realizado em Nairóbi

CGTN – Um encontro de leitores do livro “Xi Jinping: A Governança da China” foi realizado no dia 1º de dezembro em Nairóbi, capital do Quênia. Coorganizado pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China, pela Administração de Publicações em Línguas Estrangeiras da China e pela Embaixada da China no Quênia, o evento contou com a presença de cerca de 200 representantes de vários setores da China e do Quênia.

Participantes chineses e estrangeiros afirmaram que a série de livros contribui para que a comunidade internacional compreenda de forma mais profunda os êxitos práticos e o significado global da modernização à chinesa.

A obra desempenha um papel importante no aprofundamento da troca de experiências de governança entre a China e o Quênia, bem como entre a China e a África, na consolidação do consenso de desenvolvimento do Sul Global e na promoção conjunta da construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e diretor do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado, Mo Gaoyi, afirmou no seu discurso que“Xi Jinping: A Governança da China”reflete de forma concentrada os principais conteúdos e o sistema científico do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova Era.

A obra, observou, apresenta de forma sistemática as conquistas históricas, a trajetória de desenvolvimento e as características fundamentais da modernização à chinesa, oferecendo sabedoria e soluções chinesas que podem servir de referência aos países do Sul Global que buscam a modernização.

Especialistas e acadêmicos presentes realizaram discussões e intercâmbios sobre temas como as experiências de governança na China e no Quênia, a construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota, a cooperação China-África, a erradicação da pobreza e os intercâmbios culturais.

