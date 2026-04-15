Enquete da CGTN indica que mais de 80% dos entrevistados consideram investir na China uma escolha inevitável

CGTN – Como a emblemática "primeira exposição" das principais feiras da China no ano inaugural do 15º Plano Quinquenal e a marcante estreia após o fechamento aduaneiro completo do Porto Livre de Hainan, a 6ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE, em inglês), a qual está ocorrendo no momento, tem capturado a atenção global. Uma enquete online divulgada pela CGTN mostra que 85,1% dos entrevistados consideram que investir na China se tornou uma escolha inevitável para que as empresas se integrem profundamente ao mercado mundial e aumentem sua competitividade global.

Esta edição da CICPE atraiu mais de 3.400 marcas de mais de 60 países e regiões, com os expositores internacionais representando 65% do total — o que representa um aumento de 20 pontos percentuais em relação ao ano passado. Nos últimos cinco anos, um total de mais de 3.800 empresas e mais de 12 mil marcas de 92 países e regiões participaram da exposição. 91,1% dos entrevistados acreditam que a CICPE oferece uma ampla plataforma para intercâmbios, cooperação e facilitação de investimentos entre empresas globais. 89,3% dos entrevistados disseram que, ao sediar a CICPE por anos consecutivos, a China demonstrou sua firme determinação em buscar uma abertura de alto nível, injetando um impulso estável de crescimento durante a fraca recuperação da economia mundial.

Em 2025, as vendas totais no varejo de bens de consumo da China ultrapassaram 50 trilhões de yuans pela primeira vez, e a taxa de contribuição do consumo para o crescimento econômico alcançou 52%. A esse respeito, 93,5% dos entrevistados acreditam que o consumo está desempenhando um papel cada vez mais proeminente no impulso da economia chinesa. De fato, o enorme potencial do mercado consumidor da China exemplifica os pontos fortes de seu gigantesco mercado. Segundo a pesquisa, 87,5% dos entrevistados apontaram que o gigante mercado consumidor da China, em constante atualização, está forçando a segmentação da demanda do consumidor. 91,3% dos entrevistados afirmaram que a CICPE evoluiu para uma plataforma chave a fim de exibir cenários de consumo de ponta e tendências do setor. 86,3% dos entrevistados acreditam que o gigantesco mercado chinês continua desbloqueando seu potencial de desenvolvimento.

Fonte: CMG