Entrevista com o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud

CGTN – Jornalista: Presidente Mohamud, este ano marca o 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Somália. Olhando para as últimas décadas, como o senhor avalia o desenvolvimento das relações entre nossos dois países?

Presidente Mohamud: Primeiramente, agradeço muito a sua visita à Somália e ao meu gabinete, que me proporcionam a oportunidade de conversar com seus telespectadores. Como o senhor mencionou, a amizade entre a Somália e a China é profunda. Por décadas, nossos dois países mantiveram relações amistosas, uma amizade construída com base no respeito mútuo, sinceridade e confiança mútua. Desde a independência da Somália, a China tem consistentemente oferecido um firme apoio. Apesar dos mais de 30 anos de turbulência na Somália — guerra civil e destruição —, projetos-chave da cooperação Somália-China e o apoio fornecido pela China sobreviveram. Muitas dessas conquistas ainda servem à população hoje, como hospitais, estádios e rodovias. A relação entre a Somália e a China tem uma base histórica e pode-se dizer que atingiu um estágio de maturidade. Estamos trabalhando juntos para consolidar e expandir ainda mais a cooperação entre nossos dois países.

Jornalista: No ano passado, durante sua viagem à China para participar da Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África, o presidente Xi Jinping e o senhor anunciaram conjuntamente a elevação das relações China-Somália a uma parceria estratégica. Quais são suas expectativas para a cooperação entre os dois lados nos próximos anos?

Presidente Mohamud: Encontrei-me com o presidente Xi Jinping em Beijing e tivemos conversas sobre o aprofundamento das relações bilaterais e da cooperação. Também me reuni com representantes de departamentos do governo chinês e diversas empresas. Alguns dos projetos e planos de desenvolvimento que discutimos já começaram a ser implementados. Diversas delegações somalis visitaram a China para realizar intercâmbios, aprender sobre a trajetória de desenvolvimento e o processo histórico da China e entender como a China se transformou de um país fraco em uma potência forte. A Somália e a China são parceiras estratégicas, não apenas uma cooperação fragmentada e desorganizada. Por se tratar de uma cooperação estratégica, ela precisa de tempo para avançar, se consolidar e ser implementada gradualmente, e estamos ativamente envolvidos nesse processo. Devido à guerra civil e ao conflito que eclodiram na Somália, nossas trocas com a China foram interrompidas temporariamente. Foi justamente durante esse período que a China alcançou um rápido desenvolvimento, e perdemos a oportunidade de cooperar com ela. Agora, a retomada da cooperação levará algum tempo, mas já está em andamento.

A China foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Somália, e a Somália foi o primeiro país da África Oriental a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China.

No final de 1990, eclodiu a guerra civil na Somália. Em 2012, o processo de paz somali alcançou um avanço significativo. Em setembro do mesmo ano, Hassan Sheikh Mohamud foi eleito presidente da Somália, cargo que ocupou até fevereiro de 2017. Em maio de 2022, ele venceu novamente a eleição presidencial, tornando-se o primeiro presidente na história da Somália a ser eleito duas vezes.

Atualmente, o grupo extremista somali al-Shabaab ainda controla partes da Somália e frequentemente realiza ataques, tornando a reconstrução nacional da Somália uma jornada longa e árdua.

Jornalista: A Somália é atualmente membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, enquanto a China é membro permanente. Ao abordar assuntos internacionais e desafios globais, em que áreas de cooperação você acredita que a China e a Somália podem realizar?

Presidente Mohamud: Em primeiro lugar, agradecemos sinceramente à China pelo seu apoio inabalável durante os momentos difíceis da Somália. Durante os anos em que estivemos excluídos do cenário internacional, a China manteve-se firme ao lado da Somália. O status da Somália como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU é inseparável do apoio dos cinco membros permanentes, incluindo a China, e de outros parceiros internacionais. A China sempre nos apoiou muito. Partilhamos ideais e princípios comuns, mas também enfrentamos alguns desafios que exigem esforços conjuntos e apoio mútuo.

Jornalista: Poderia detalhar os princípios compartilhados entre os nossos dois países?

Presidente Mohamud: Por exemplo, o princípio de Uma Só China e o princípio de Uma Só Somália, que defendem a soberania e a integridade territorial de ambos os países. Concordamos plenamente com isso e o respeitamos resolutamente. A China sempre apoia claramente a reunificação nacional da Somália e compreende e respeita a nossa posição. A China sempre está ao nosso lado, e nós sempre a apoiamos firmemente. A Somália nunca reconhece Taiwan. A China tem capacidade suficiente para resolver a questão de Taiwan. A China passou por momentos difíceis em sua história e, posteriormente, não só superou essas dificuldades, como também alcançou prosperidade e desenvolvimento. A Somália enfrenta dificuldades semelhantes. Portanto, o desenvolvimento da China é uma referência valiosa para a Somália. Estamos explorando maneiras de superar as dificuldades e alcançar o desenvolvimento e a prosperidade, e a China tem uma experiência muito rica nesse sentido. A China mantém uma postura aberta e sempre compartilha sua experiência e sabedoria conosco. Nos últimos 65 anos, nunca houve qualquer atrito entre nós e a China. O relacionamento entre nossos dois países se desenvolveu de forma constante, sem quaisquer contratempos. Isso demonstra que ambos os lados compartilham um entendimento comum e nunca se afastam um do outro.

Jornalista: O conceito de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade conquistou amplo reconhecimento global. A China também propôs quatro grandes iniciativas globais: a Iniciativa Global para o Desenvolvimento, a Iniciativa Global para a Segurança, a Iniciativa Global para a Civilização e a recém-proposta Iniciativa Global para a Governança. Como o senhor vê o valor dessas quatro iniciativas globais para enfrentar os desafios mais urgentes que o mundo enfrenta hoje?

Presidente Mohamud: Cada país tem circunstâncias diferentes, seja geograficamente ou em diferentes níveis de desenvolvimento, e enfrenta desafios diferentes. No entanto, devemos respeitar a estrutura e os princípios estabelecidos por essas quatro iniciativas. Em termos de princípios, como o respeito à soberania de todos os países, o respeito à diversidade de opiniões, a resposta ativa aos desafios e a não exploração das adversidades alheias, apoiamos esses princípios básicos e promoveremos conjuntamente mecanismos globais baseados neles. A China também promoveu recentemente a criação do Tribunal Internacional de Mediação — uma plataforma dedicada à mediação e resolução de disputas, da qual a Somália fará parte. O valor dessa plataforma reside em sua capacidade de ajudar os países a enfrentar desafios de forma independente. E a Somália participará desse mecanismo.

Fonte: CMG