Evento cultural comemora Dia da Língua Chinesa na sede da ONU

CGTN – Por ocasião da celebração do 17º Dia da Língua Chinesa das Nações Unidas, um evento cultural com o tema "A Civilização Brilhante da Língua Chinesa" foi realizado no dia 13 de abril na sede da ONU em Nova York. A atividade foi organizada em conjunto pela Missão Permanente da China nas Nações Unidas e pelo Grupo de Mídia da China (CMG). Mais de 200 convidados participaram da atividade, incluindo altos funcionários do Secretariado da ONU, diplomatas de vários países que acreditam nas Nações Unidas, assim como personalidades amigas dos setores cultural, educacional e midiático.

Na ocasião, o representante permanente da China nas Nações Unidas, Fu Cong, proferiu um discurso. O embaixador chinês afirmou que este ano marca o 55º aniversário da restauração dos direitos legítimos da República Popular da China nas Nações Unidas. Como uma das seis línguas oficiais da ONU, a língua chinesa tem documentado fielmente o desenvolvimento da organização e a trajetória de cooperação entre a China e a ONU, tornando-se uma ponte importante para transmitir ao mundo os ideais e ações do multilateralismo. A celebração conjunta do Dia da Língua Chinesa é um reflexo vivo da implementação da Iniciativa de Civilização Global, da promoção do intercâmbio e do aprendizado mútuo entre civilizações, visando a beleza na diversidade e a harmonia na coexistência.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, enviou uma mensagem em vídeo destacando que a língua chinesa carrega uma herança de 5.000 anos de civilização chinesa. O chinês já foi integrado aos sistemas de educação nacional de 90 países, e fenômenos culturais como "Tornar-se Chinês", "Extrema China" e "Viajar pela China através do Cinema" estão se tornando uma tendência cultural global. Coincidindo com o 55º aniversário da restauração dos direitos legítimos da China na ONU, esta é a primeira vez que são realizados eventos do Dia da Língua Chinesa em Nova York e Genebra simultaneamente, com o objetivo de unir amigos de diversas nacionalidades para extrair, da profunda herança civilizacional, a sabedoria e a força para "navegar juntos no mesmo barco global".

A secretária-geral adjunta do Departamento de Comunicação Global da ONU, Mélanie Anne Joly, enfatizou que as línguas são veículos das civilizações, e o tema do evento deste ano, "A civilização Brilhante da Língua Chinesa", capta precisamente essa essência. Com mais de um bilhão de falantes, a língua chinesa carrega pensamentos, filosofias e artes milenares. Ela teceu altos elogios à contribuição da equipe de promoção da língua chinesa na ONU e expressou gratidão pela cooperação aprofundada entre a CMG e as Nações Unidas.

Durante o evento, foi exibido o curta-metragem em IA "Explicando Caracteres Chineses", produzido pela CMG, o qual proporcionou aos presentes uma experiência imersiva na beleza das formas e no significado cultural dos caracteres chineses. Também foram exibidos os trabalhos premiados do concurso de vídeos criativos "Aprender Chinês", lançado em conjunto pela Missão Permanente da China na ONU e pelo CMG.

Fonte: CMG