Ex-presidente da Croácia, Ivo Josipović, concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – O ex-presidente da Croácia, Ivo Josipović, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). Ele destacou que a China é uma parceira excelente e é muito importante abandonar as preocupações infundadas em relação ao país.

Josipović observou que as relações entre a China e a Croácia são excelentes. Não há qualquer tipo de disputa, nem mesmo divergências políticas ou de qualquer outra natureza.

Ele enfatizou que o 15º Plano Quinquenal da China é, sem dúvida, um grande projeto que demonstra a continuidade da política de abertura do país, o que é de extrema importância. Ao desenvolver projetos no exterior e cooperações internacionais, a China sempre defende o princípio de benefício mútuo e ganhos compartilhados, um princípio que algumas outras grandes potências não seguem. Em contrapartida, a China se torna, por isso, uma parceira muito mais atraente.

Josipović frisou que o mundo atual se encontra em um ponto crítico. O sistema internacional original apresentou problemas e foi prejudicado pelas políticas da administração Donald Trump. Portanto, é fundamental salvaguardar o status e o papel das Nações Unidas (ONU). O mundo não pode voltar à velha ordem de dominação unilateral por uma única grande potência. A multipolaridade, as organizações internacionais e o direito internacional sempre foram uma garantia para os países de pequeno e médio porte.

Ele ressaltou seu grande apreço pela política de diplomacia pacífica adotada pela China, que não se envolveu em guerras ao redor do mundo nem instigou golpes militares em escala global, estabelecendo um exemplo positivo na comunidade internacional. Essa é exatamente uma das principais razões pelas quais as diversas iniciativas propostas pelo presidente Xi Jinping encontram ampla ressonância. A China continua a expandir sua abertura ao exterior, o que não apenas favorece o desenvolvimento econômico, mas também contribui ativamente para a estabilidade política e a paz global.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

Fonte: CMG