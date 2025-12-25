Famílias de coreanos recrutados à força na Segunda Guerra Mundial processam Japão, exigindo remoção de nomes

CGTN – Parentes de coreanos forçadamente recrutados pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial entraram com uma ação judicial na Coreia do Sul nesta terça-feira (23), buscando a remoção dos nomes dos falecidos do notório Santuário Yasukuni, que homenageia criminosos de guerras.

Dez familiares enlutados de soldados e funcionários civis coreanos exigiram que o Santuário Yasukuni excluísse os nomes dos falecidos dos registros que listam os nomes e datas de morte daqueles que estão consagrados no local. Eles também entraram com um pedido de indenização num total de 880 milhões de won (US$ 594.000) ao governo japonês e ao santuário.

O Santuário Yasukuni, localizado no centro de Tóquio, homenageia, entre outros, 14 criminosos de guerra japoneses Classe-A, condenados durante a Segunda Guerra Mundial.

Fonte: CMG