Festival Internacional de Cinema de Beijing chega à 16ª edição com participação global

CGTN – O 16º Festival Internacional de Cinema de Beijing foi inaugurado nesta quinta-feira (16), na capital chinesa. O evento ocorre sob orientação da Administração Estatal de Cinema da China e é coorganizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG) e pelo Governo Popular Municipal de Beijing.

Durante a cerimônia de abertura, Yu Junsheng, vice-presidente do CMG e também vice-presidente do comitê organizador desta edição, afirmou que o grupo, como testemunha, observador e participante do desenvolvimento do cinema chinês, o CMG está disposto a trabalhar em conjunto com profissionais do setor audiovisual para explorar novos caminhos de crescimento.

Segundo ele, o CMG tem aprofundado, na prática, a compreensão de que a criação audiovisual deve buscar inspiração nas transformações do seu tempo, narrando de forma mais viva e envolvente tanto as histórias da China quanto aquelas compartilhadas por toda a humanidade.

Yu destacou ainda que o CMG lançou iniciativas como o “Ano do Consumo de Cinema na China” e o “Ano de Promoção da Economia Cinematográfica”, com o objetivo de impulsionar o mercado do setor e contribuir para o desenvolvimento econômico e social, ampliando o alcance e as possibilidades do cinema. O grupo também segue expandindo a influência internacional dos festivais e eventos que coorganiza, promovendo maior compreensão e amizade entre os povos.

Nesta edição, o festival recebeu 1.826 inscrições de filmes de 139 países e regiões, sendo 88% produções internacionais. O júri da competição principal é composto por sete profissionais de destaque da indústria cinematográfica, da China e do exterior.

Ao longo de dez dias, o festival contará com uma programação diversificada. Cerca de 260 filmes de diferentes partes do mundo serão exibidos em cinemas comerciais, salas de arte e teatros na região Beijing-Tianjin-Hebei.