Fórum da Cúpula da Comunidade de Mídia do Cinturão e Rota é realizado em Guangdong

CGTN – O Fórum da Cúpula da Comunidade de Mídia do Cinturão e Rota foi realizado neste domingo (7) na cidade de Yangjiang, da província de Guangdong, no sul da China.

Cerca de 300 convidados provenientes de 20 países e regiões e também de organizações internacionais participaram do evento que teve como tema principal “Renovação da Rota Marítima da Seda na Era da Mídia Inteligente”.

O secretário do Comitê Provincial de Guangdong do Partido Comunista da China (PCCh), Huang Kunming, e o presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, participaram da cerimônia de abertura.

Shen Haixiong disse que, de acordo com as diretrizes do presidente chinês, Xi Jinping, a construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota busca o desenvolvimento, valoriza o ganho mútuo e transmite esperança. Por isso, além de conectar infraestruturas e padrões, a Iniciativa estreita os corações dos povos dos países envolvidos.

Segundo Shen, o CMG quer trabalhar junto com colegas de todo o mundo para compartilhar as novas oportunidades da modernização chinesa, aprofundar a cooperação e a amizade em prol do Cinturão e Rota e promover o estabelecimento da comunidade de futuro compartilhado da humanidade.

A Comunidade de Mídia do Cinturão e Rota foi criada em 2016 sob a orientação do CMG e tem atualmente 149 veículos de imprensa de 64 países e regiões do mundo.

Fonte: CMG