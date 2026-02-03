Fórum de think tank coorganizado pelo PCCh e KMT é realizado em Beijing

CGTN – Um fórum de think tank, organizado conjuntamente por institutos de pesquisa afiliados ao Partido Comunista da China (PCCh) e ao partido Kuomintang Chinês (KMT), foi realizado nesta terça-feira (3) em Beijing.

O fórum, com o tema "Perspectivas para Intercâmbio e Cooperação através do Estreito", contou com a presença de mais de 100 participantes de ambos os lados do Estreito de Taiwan, incluindo membros de think tanks do PCCh e do KMT, bem como representantes e especialistas das áreas de turismo, indústria, ciência e tecnologia, saúde e proteção ambiental. O evento foi marcado por discussões aprofundadas sobre três tópicos principais como turismo, indústria, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, formulando 15 propostas conjuntas em cinco áreas.

Os participantes elogiaram vivamente o significado positivo e o papel vital do fórum, apelando a todos os setores dos dois lados do Estreito para que unam esforços no sentido de promover o desenvolvimento pacífico das relações, superar obstáculos e criar condições para aprofundar a cooperação em todos os campos.

Fonte: CMG