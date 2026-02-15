Gala do Festival da Primavera do CMG 2026 conclui quinto ensaio

CGTN – A Gala do Festival da Primavera 2026, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), concluiu neste domingo (14) o quinto ensaio.

Os shows criativos, dança, música, acrobacia, peças da ópera tradicional, esquetes cômicas chinesas e show de magia foram apresentados de forma mais aprimorada, mostrando uma atmosfera auspiciosa e alegre. As transições entre o palco principal de Beijing, e as quatro cidades-sede Harbin, Yiwu, Hefei e Yibin se tornaram mais fluidas.

Os cantores mais populares na China trarão canções novas e o cantor norte-americano John Legend e a cantora francesa Hélène Rollès apresentarão uma seleção de músicas sobre o amor. As esquetes cômicas chinesas não só farão um “callback” das obras clássicas, como também farão o público rir com conteúdo engraçado e próximo do cotidiano atual.

Os shows criativos convidarão os vencedores da WorldSkills e incluirão elementos como desenvolvimento de “fabricação com sabedoria na China”.

A “ceia cultural” está completamente preparada para ser acompanhada por chineses em todo o mundo e amigos estrangeiros para receber e celebrar o Ano Novo Chinês.

Fonte: CMG