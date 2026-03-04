Gala do Festival das Lanternas do CMG é bem avaliada pelo público chinês

CGTN – A Gala do Festival das Lanternas do Grupo de Mídia da China (CMG) celebrou o evento tradicional com a audiência dentro e fora do país nesta terça-feira (3). O programa foi marcado por uma atmosfera calorosa e festiva, típica das reuniões familiares.

Até as 22h da terça-feira, horário de Beijing, a taxa de audiência em todas as mídias atingiu 7,86%, 0,4 ponto percentual acima do registrado no mesmo período do ano passado; o número total de espectadores em todas as mídias chegou a 249 milhões, um aumento de 3,10 milhões de pessoas em relação a 2025.

O alcance das transmissões ao vivo e sob demanda nas novas mídias domésticas contabilizou 1,14 bilhão de visualizações. Os tópicos relacionados à Gala do Festival das Lanternas tiveram 316 milhões de visualizações nas redes sociais, dos quais 335 entraram nos tópicos mais comentados da internet.

A Gala recebeu avaliações positivas dos telespectadores e internautas chineses em aspectos como criação artística, programação, design de palco, efeitos visuais e expressão emocional. “Parece uma festa em um jardim, que reúne lanternas, gastronomia e interação cultural”, “Com lanternas de peixe e de dragão, a Gala representa bem a estética tradicional chinesa” e “Além de um espetáculo audiovisual, os programas tocaram as emoções mais profundas do meu coração”, são alguns dos comentários publicados na internet.

Fonte: CMG