Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau mira consolidação como centro global de inovação tecnológica

CGTN – “A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA, na sigla em inglês) deve se concentrar na construção de um centro internacional de inovação científica e tecnológica, esforçando-se para se tornar um polo global de inovação tecnológica e promover o desenvolvimento de indústrias emergentes”, afirmou Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

Em 2012, após o 18º Congresso Nacional do Partido, a primeira viagem de inspeção fora de Beijing do secretário-geral teve como destino Guangdong, onde ele pediu que a província colaborasse com Hong Kong e Macau para construir um aglomerado urbano de classe mundial, com elevada competitividade integrada. Isso definiu a estratégia de desenvolvimento coordenado e inovador para a GBA.

Atualmente, na GBA, mais de 400 patentes de invenção são concedidas por dia. Neste ano, o Cluster de Inovação Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou alcançou, pela primeira vez, o topo da lista dos “100 Principais Clusters de Inovação do Mundo”.

A GBA, com menos de 0,6% da área territorial do país, gera cerca de um nono do PIB nacional, consolidando-se como uma das regiões mais abertas e economicamente mais dinâmicas da China.

Fonte: CMG