Grupo de Amigos da Governança Global realiza reunião na sede da ONU

CGTN – A reunião do Grupo de Amigos da Governança Global foi realizada no dia 28 na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O evento contou com a participação de representantes de mais de 60 países, incluindo o chanceler chinês, Wang Yi, que proferiu o discurso temático.

Wang Yi ressaltou que, diante das turbulências e mudanças globais e da ansiedade de todos os países por justiça, cooperação, paz e estabilidade, o presidente chinês, Xi Jinping, lançou em setembro do ano passado a Iniciativa de Governança Global, baseada em cinco princípios: respeitar a igualdade soberana, seguir o Direito Internacional, praticar o multilateralismo, adotar uma abordagem centrada nas pessoas e focar na implementação de ações concretas.

Segundo Wang Yi, em menos de um ano, a iniciativa já recebeu respostas positivas de quase 160 países e organizações internacionais, e o Grupo de Amigos da Governança Global conta atualmente com mais de 60 membros.

Para aprimorar a governança global, Wang Yi apresentou nove propostas: promover a reforma e aumentar a eficiência das Nações Unidas, fortalecer a autoridade e a capacidade do Conselho de Segurança, modernizar as ações de manutenção da paz, consolidar o consenso internacional para acelerar o desenvolvimento, ajustar a direção da governança internacional dos direitos humanos, aprofundar a reforma do sistema econômico e financeiro, estabelecer regras para gestão da inteligência artificial, reforçar a governança de novos domínios, como internet e espaço exterior, e estimular o intercâmbio entre civilizações para promover compreensão e inclusão.

Na mesma ocasião, Wang Yi também apresentou os consensos alcançados pelos amigos da governança global:

1. Todos defendem a promoção da democratização das relações internacionais, acreditando que todos os países, independentemente de tamanho, força ou riqueza, têm o direito de escolher autonomamente seu sistema social e caminho de desenvolvimento, e todos devem participar, decidir e usufruir dos benefícios igualmente no processo de governança global.

2. Todos defendem os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas garantindo a aplicação igual e unificada do Direito Internacional e das normas internacionais, e se opõem a duplos padrões e à imposição forçada a outros países.

3. Todos defendem a posição central das Nações Unidas, a prática do multilateralismo e o fortalecimento dos mecanismos multilaterais, e se opõem ao unilateralismo e à política de poder.

4. Todos defendem melhorar a governança global por meio de reformas, reduzir gradualmente o fosso Norte-Sul e garantir que os frutos do desenvolvimento sejam compartilhados por todos, sem deixar nenhum país para trás.

5. Todos defendem resolver problemas práticos que mais preocupam a comunidade internacional, criando resultados visíveis por meio de ações concretas, para que a governança global resista ao teste do tempo e das pessoas.

Fonte: CMG