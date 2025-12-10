Grupo de Amigos de Governança Global é estabelecido com proposta chinesa

CGTN – No último dia 9, na sede das Nações Unidas, em Nova York, a Missão Permanente da China junto às Nações Unidas realizou a reunião de lançamento do Grupo de Amigos de Governança Global. O encontro, presidido pelo embaixador chinês Fu Cong, contou com a presença de representantes fundadores de cerca de 40 países.

Durante a reunião, o embaixador chinês lembrou que a Iniciativa de Governança Global, apresentada pelo presidente Xi Jinping, constitui mais um bem público oferecido pela China ao mundo, contribuindo com sua visão e seu projeto para a reforma e o aprimoramento da governança global.

Sob a orientação da Iniciativa de Governança Global e com a proposta chinesa, foi estabelecido o Grupo de Amigos de Governança Global, cujo objetivo é reforçar o intercâmbio e a cooperação sobre temas centrais da governança global e promover a construção de um sistema internacional mais justo e racional.

O embaixador acrescentou que a China pretende trabalhar com os demais membros para aprimorar o funcionamento do grupo, aprofundar o diálogo e ampliar a cooperação, contribuindo para os esforços de reforma e aperfeiçoamento da governança global.

Após a reunião, o Grupo de Amigos de Governança Global publicou uma declaração conjunta, reafirmando que sua criação é um passo importante para implementar a Iniciativa de Governança Global. O documento destaca ainda a necessidade de defender os resultados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, apoiar o papel central das Nações Unidas, coordenar ações em temas relevantes da governança global e convidar mais países com visão comum para integrarem o grupo.

