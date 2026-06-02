Han Zheng reúne-se com chanceler brasileiro Mauro Vieira em Beijing

CGTN – O vice-presidente chinês, Han Zheng, reuniu-se nesta segunda-feira (1º) em Beijing com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

Han Zheng destacou que, sob a orientação estratégica dos presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva, a construção da comunidade com futuro compartilhado China-Brasil avança firmemente. A parte chinesa sempre aborda o desenvolvimento das relações bilaterais a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo. O país está disposto a trabalhar com o lado brasileiro a fim de implementar os importantes consensos alcançados pelos dois chefes de Estado, impulsionar a coordenação estratégica de alto nível e demonstrar o senso de responsabilidade de grandes países na defesa dos interesses das nações em desenvolvimento e na promoção do desenvolvimento comum.

O vice-presidente chinês também ressaltou que a cooperação pragmática sino-brasileira é altamente complementar e possui forte dinamismo endógeno. As duas partes devem aproveitar melhor o papel de mecanismos como a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), para que assim, possam conduzir a parceria a um patamar de maior conteúdo tecnológico, valor agregado e alcance estratégico.

Por sua vez, Vieira apontou que a confiança política mútua entre os dois países tem se consolidado ainda mais nos últimos anos por meio da interação entre os chefes de Estado. Observando que o multilateralismo enfrenta golpes sem precedentes na atualidade, o chanceler brasileiro enfatizou a importância de aprofundar a construção da comunidade com futuro compartilhado Brasil-China. O Brasil está pronto para atuar em conjunto com a parte chinesa para fortalecer o papel coordenador da COSBAN e aprofundar a cooperação em todas as áreas.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG