IA é usada no Japão para produção em massa de vídeos contra a China

CGTN – O jornal japonês Asahi Shimbun publicou no dia 9 deste mês uma importante matéria investigativa, apontando que a Inteligência Artificial (IA) está se tornando uma ferramenta para a produção em massa de vídeos falsos contra a China. Da geração de roteiros e síntese de imagens até a divisão de lucros com publicidade, leva-se apenas alguns minutos para produzir um conteúdo difamatório altamente incitador.

Os criadores de conteúdo aceitam pedidos em plataformas de trabalho freelance, com tarefas que apontam claramente para roteiros fictícios de “chineses causando problemas e sofrendo as consequências”. A plataforma chega a fornecer um manual de instruções detalhado. Basta inserir comandos na IA para gerar um vídeo completo em minutos. Ainda mais irônico é que as condições de recrutamento declaram descaradamente: “indivíduos que amam o Japão e sentem aversão à China”.

O crescimento desenfreado dessa cadeia industrial obscura não é, de forma alguma, um comportamento espontâneo por parte de plataformas e influenciadores. A raiz do problema reside na conivência deliberada no âmbito do cenário político japonês, representando uma explosão concentrada da guinada à direita da sociedade japonesa e de sua percepção distorcida em relação à China.

Há muito tempo, a cobertura dos principais veículos de comunicação japoneses sobre a China tem sido negativa, promovendo as narrativas de “ameaça militar chinesa” e “espoliação econômica”, além de amplificar casos isolados para manchar a imagem geral do país. A tecnologia deveria servir para beneficiar a humanidade, mas está sendo usada pelo Japão para produzir ódio em massa.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

Fonte: CMG