TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      IA é usada no Japão para produção em massa de vídeos contra a China

      A raiz do problema reside na conivência deliberada no âmbito do cenário político japonês

      IA é usada no Japão para produção em massa de vídeos contra a China (Foto: CGTN)

      CGTN – O jornal japonês Asahi Shimbun publicou no dia 9 deste mês uma importante matéria investigativa, apontando que a Inteligência Artificial (IA) está se tornando uma ferramenta para a produção em massa de vídeos falsos contra a China. Da geração de roteiros e síntese de imagens até a divisão de lucros com publicidade, leva-se apenas alguns minutos para produzir um conteúdo difamatório altamente incitador.

      IA é usada no Japão para produção em massa de vídeos contra a China

      Os criadores de conteúdo aceitam pedidos em plataformas de trabalho freelance, com tarefas que apontam claramente para roteiros fictícios de “chineses causando problemas e sofrendo as consequências”. A plataforma chega a fornecer um manual de instruções detalhado. Basta inserir comandos na IA para gerar um vídeo completo em minutos. Ainda mais irônico é que as condições de recrutamento declaram descaradamente: “indivíduos que amam o Japão e sentem aversão à China”.

      IA é usada no Japão para produção em massa de vídeos contra a China

      O crescimento desenfreado dessa cadeia industrial obscura não é, de forma alguma, um comportamento espontâneo por parte de plataformas e influenciadores. A raiz do problema reside na conivência deliberada no âmbito do cenário político japonês, representando uma explosão concentrada da guinada à direita da sociedade japonesa e de sua percepção distorcida em relação à China.

      Há muito tempo, a cobertura dos principais veículos de comunicação japoneses sobre a China tem sido negativa, promovendo as narrativas de “ameaça militar chinesa” e “espoliação econômica”, além de amplificar casos isolados para manchar a imagem geral do país. A tecnologia deveria servir para beneficiar a humanidade, mas está sendo usada pelo Japão para produzir ódio em massa.

      Tradução: Zhao Yan

      Revisão: Mariana Yante

      Fonte: CMG

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias