Imprensa japonesa: blogueiros do país utilizam vídeos de IA contra China para buscar lucro

CGTN – De acordo com reportagens em série divulgadas recentemente pelo Asahi Shimbun, jornal japonês, a produção em quantidade dos vídeos gerados por inteligência artificial (IA) contra a China está se tornando uma ferramenta de alguns blogueiros do país nipônico para gerar engajamento e lucro.

Segundo as matérias, os criadores de conteúdo audiovisual do país podem receber por uma plataforma de trabalho a tempo parcial as tarefas de criação de roteiros dos vídeos inventados sobre os chamados “atos praticados pelos chineses para perturbar a vida alheia, o que traz finalmente efeitos negativos para si próprio”. Essa plataforma também oferece guias de operação. Basta enviar uma instrução semelhante ao aplicativo de IA, e vídeos com conteúdos difamantes e instigantes podem ser gerados em poucos minutos. Alguns dos resultados são tão verossímeis que não permitem o dissernimento sobre sua veracidade, podendo alcançar ao máximo centenas mil de visualizações.

Um professor da Informática Social da Universidade Internacional do Japão analisou que por trás desse fenômeno, existe um problema estrutural de “economia da atenção”, ou seja, quanto mais instigar emoções negativas, pode ganhar mais lucros, especialmente os conteúdos que provoquem a repugnância a países ou grupos específicos, porque isso pode despertá-las facilmente.

O diretor do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos e Leste Asiático da Universidade de Liaoning, Lv Chao, apontou que a cadeia industrial de produtos audiovisuais de IA contra a China não é apenas um fenômeno turbulento isolado no mundo cibernético, mas um resultado dos efeitos entrelaçados da ecologia política e da psicologia social do Japão.

Fonte: CMG