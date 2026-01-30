Investidores estrangeiros continuam otimistas em relação ao mercado chinês

CGTN – O Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional reuniu executivos de empresas multinacionais em uma reunião de intercâmbio realizada nesta quarta-feira (28). Os participantes manifestaram otimismo em relação ao mercado chinês e reafirmaram a intenção de ampliar seus investimentos no país.

A diretora do Conselho Empresarial EUA-China e fundadora do United Family Healthcare (UFH), Roberta Lipson, avalia que o maior potencial da economia chinesa reside no avanço setorial impulsionado por novos modelos econômicos e processos de inovação. A empresária estadunidense planeja expandir seus negócios na China e destacou a implantação de um parque médico integrado em Beijing pelo seu grupo.

O representante-chefe da Delegação da Indústria e Comércio da Alemanha em Beijing, Oliver Oehms, destacou que setores emergentes, como a indústria de alta tecnologia, estão crescendo rapidamente na China e coincidem diretamente com os pontos fortes da indústria alemã. Segundo ele, a China é um mercado estratégico para as empresas alemãs, e a indústria do país busca participar ativamente e ampliar a cooperação.

Por sua vez, o secretário-geral da Câmara de Comércio da União Europeia na China, Adam Dunnett, afirmou que tem acompanhado o 15º Plano Quinquenal (2026-2030) da China e espera compreender quais oportunidades e benefícios as políticas trarão às empresas na prática.

