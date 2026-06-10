Kim Jong Un realiza cerimônia de despedida para Xi Jinping

CGTN – Na tarde desta terça-feira (9), o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCCh) e presidente nacional, Xi Jinping, concluiu sua visita de Estado à República Popular Democrátca da Coreia (RPDC) e deixou Pyongyang, capital do país. O secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, junto à sua esposa, Ri Sol Ju, organizaram no aeroporto uma cerimônia solene de despedida para o dirigente chinês e sua esposa, Peng Liyuan.

No caminho rumo ao aeroporto, os cidadãos de diversos setores de Pyongyang se reuniram aos dois lados da estrada, abanando as bandeiras nacionais dos dois países e despedindo-se calorosa com o slogan da amizade entre a China e a RPDC.

Após a chegada ao aeroporto, Xi Jinping revisou a guarda de honra da RPDC sob a acompanhia de Kim Jong Un, apertando as mãos dos funcionários de alto nível e fazendo gestos de saudação aos cidadãos que foram se despedir dele. Logo após, o casal presidencial chinês despediu-se cordialmente do casal presidencial norte-coreano, e em seguida, Xi Jinping e sua esposa deixaram o país em um avião especial.

Fonte: CMG