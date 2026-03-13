Legislatura nacional da China realiza reunião de encerramento da sessão anual

CGTN – A 14ª Assembleia Popular Nacional, a legislatura nacional da China, realizou nesta quinta-feira a reunião de encerramento de sua quarta sessão.

Xi Jinping e outros líderes do Partido e do Estado participaram da reunião no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Na reunião, os legisladores aprovaram o relatório de trabalho do governo e o esboço do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) para o desenvolvimento econômico e social nacional.

Votaram pela aprovação do Código Ecológico e Ambiental, da Lei de Promoção da Unidade e do Progresso Étnicos e da Lei de Planejamento do Desenvolvimento Nacional.

Votaram pela aprovação de uma resolução sobre a implementação do plano de 2025 para o desenvolvimento econômico e social nacional e sobre o plano de 2026 para o desenvolvimento econômico e social nacional, e aprovaram o plano de 2026.

Votaram pela aprovação de uma resolução sobre a execução dos orçamentos central e local para 2025 e sobre os orçamentos central e local para 2026, e aprovaram o orçamento central para 2026.

Votaram pela aprovação de uma resolução sobre o relatório de trabalho do Comitê Permanente da APN, uma resolução sobre o relatório de trabalho do Supremo Tribunal Popular e uma resolução sobre o relatório de trabalho da Suprema Procuradoria Popular.

Votaram também pela aprovação de uma decisão sobre a aprovação do relatório do Comitê Permanente da APN sobre o trabalho de revisão de leis e o tratamento proposto de certas leis e decisões.

Zhao Leji proferiu um discurso na reunião de encerramento.