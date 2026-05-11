Líder do povo - o amor mais profundo

CGTN – A própria mãe do presidente Xi Jinping, Qi Xin, deixou uma impressão duradoura em seus filhos. Ela ingressou no Partido Comunista da China (PCCh) em 1939, enfrentou as dificuldades da luta contra os invasores japoneses e trabalhou por muitos anos em áreas rurais de bases revolucionárias.

A dedicação de Qi a uma China soberana e pacífica, juntamente com seu forte vínculo com os trabalhadores comuns, inspirou profundamente Xi.

Desde jovem, a mãe de Xi incutiu nele lições de patriotismo e resiliência. Certa vez, ela o levou a uma loja para comprar um livro sobre Yue Fei, um comandante militar do século XII celebrado por sua lealdade. Qi contou a Xi como a mãe de Yue Fei tatuou na costa do filho os caracteres que significam "servir o país com a máxima lealdade" para incentivá-lo a resistir aos invasores. Quando Xi perguntou o quanto tinha doído, Qi explicou que, embora tivesse doído, Yue Fei guardou essas palavras em seu coração. A partir daquele momento, o presidente chinês adotou essa mesma mensagem como princípio orientador em sua vida.

Em 1969, durante a adolescência de Xi, Qi deu a ele uma simples bolsinha de costura. Ela bordou com linha vermelha as palavras “niang de xin” (coração de mãe), uma lembrança destinada a dar ao filho coragem enquanto ele se preparava para deixar Beijing e seguir para a aldeia de Liangjiahe, na província de Shaanxi, no noroeste da China, para vivenciar pela primeira vez a vida no campo.

Foi exatamente nessa terra amarela que Xi forjou sua determinação, ajustou a direção de sua vida e, finalmente, consolidou a missão e a aspiração inicial de servir ao povo e dedicar sua vida à pátria.

O estilo de vida simples e frugal de sua mãe também teve uma influência profunda sobre Xi. Quando ele trabalhava em Zhengding, na província de Hebei, no norte da China, no início dos anos da década de 1980, Xi usava uma colcha remendada feita com mais de cem pedaços de pano velho que sua mãe havia costurado mais de uma década antes. Quando um funcionário se ofereceu para comprar uma nova para ele, ele recusou, dizendo: "A colcha está boa."

Durante o Festival da Primavera de 2001, Qi ligou para Xi, que era então vice-secretário do comitê provincial de Fujian do PCCh e governador de Fujian. Ela disse ao filho que era compreensível que ele não pudesse voltar a Beijing para a reunião familiar, enfatizando que se dedicar ao trabalho era o maior ato de piedade filial.

Criado em um lar como esse, Xi sempre colocou o povo em primeiro lugar. Durante décadas, o líder chinês aderiu ao princípio de que "trazer benefícios ao povo é a maior conquista", tratando as pessoas com o cuidado que teria com seus próprios pais e trabalhando incansavelmente para melhorar a vida de todas as famílias chinesas.

Fonte: CMG