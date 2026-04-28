Liderança do PCCh analisa trabalho econômico

CGTN – O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou, nesta terça-feira (28), uma reunião para analisar a situação e o trabalho do desenvolvimento econômico. O encontro foi presidido pelo secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping.

Os participantes consideram que, sob a liderança do Comitê Central do PCCh, cujo núcleo é o camarada Xi Jinping, a economia do país registrou um bom início neste ano, com desempenho acima das previsões em diversos indicadores, demonstrando forte resiliência e vitalidade. Entretanto, ainda há dificuldades e desafios pela frente, o que exige consolidar as bases econômicas, reforçar a confiança e adotar medidas mais firmes e eficazes.

Segundo a reunião, é necessário manter a tônica geral de buscar o progresso em meio à estabilidade, implementar de forma integral, precisa e consistente a nova filosofia de desenvolvimento e acelerar a construção de uma nova dinâmica de crescimento.

Também é preciso adotar uma abordagem abrangente das situações interna e externa, promover o desenvolvimento ao mesmo tempo em que se garante a segurança, e seguir avançando na reforma e na abertura.

Na reunião, foram reiteradas medidas como o uso pleno da política macroeconômica, a ampliação do potencial da demanda interna, a aceleração da construção de um sistema industrial moderno, bem como a prevenção e mitigação de riscos em setores-chave da economia.

Fonte: CMG