Liderança extraordinária: a governança do secretário-geral Xi Jinping em 2025

CGTN – O ano de 2025 foi extraordinário. A China realizou atividades comemorativas do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Mundial Antifascista, concluiu o 14º Plano Quinquenal e definiu o planejamento para o 15º Plano Quinquenal.

No momento decisivo da modernização chinesa e da transformação profunda do sistema de governança global em 2025, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, orientou o desenvolvimento da nação.

O líder chinês atribuiu grande importância ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e fez uma série de arranjos importantes. Em abril, Xi Jinping conferiu o desenvolvimento da tecnologia no Centro de Inovação de Modelos Básicos de Shanghai, onde o presidente conheceu os principais avanços na área de IA.

Em 2025, o secretário-geral do PCCh inspecionou uma siderúrgica na cidade de Benxi, província de Liaoning, nordeste da China. O líder chinês visitou a central de controle e a linha de produção da companhia para verificar o processo de transformação e atualização, além da promoção do desenvolvimento de alta qualidade no setor siderúrgico.

Xi aprendeu sobre a operação do sistema de controle integrado inteligente e perguntou sobre o processo de laminação a frio, inovação tecnológica e o desempenho do produto nas oficinas. O presidente também se reuniu com trabalhadores-modelo, jovens técnicos e representantes da equipe.

A Bensteel, uma empresa consagrada pelo tempo no país, foi revitalizada por meio da reestruturação com a Ansteel, aprimorando o sistema corporativo moderno e promovendo a transformação e a atualização industrial, disse ele.

"A indústria siderúrgica é uma importante indústria básica do país, e a economia real é a base da economia nacional", disse o líder chinês, pedindo esforços contínuos para fortalecer os elos fracos, otimizar as estruturas industriais e contribuir mais para a modernização chinesa.

Em 21 de agosto, o presidente Xi Jinping participou da cerimônia comemorativa do 60º aniversário da fundação da Região Autônoma de Xizang, realizada na praça do Palácio Potala, em Lhasa. Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCCh, juntou-se a mais de 20 mil pessoas, entre quadros e massas populares de diferentes setores e grupos étnicos, para celebrar a data histórica.

Em 25 de setembro, o líder chinês paparticipou, em Urumqi, da Grande Reunião Comemorativa do 70º Aniversário da Fundação da Região Autônoma Uigur de Xinjiang, ao lado de representantes de todas as etnias e de diversos setores da sociedade local.

O povo é a maior preocupação de Xi Jinping e será sempre o ponto de partida e o valor fundamental do desenvolvimento na majestosa jornada da revitalização nacional.

Fonte: CMG