Líderes chineses assistem a gala de óperas tradicionais de Ano Novo
CGTN – A Gala de Óperas Tradicionais de Ano Novo de 2026 foi realizada no Centro Nacional de Artes Cênicas nesta terça-feira (30). O presidente chinês, Xi Jinping, bem como outros líderes do Partido e do Estado, incluindo Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, assistiram ao show ao lado de representantes de diversos setores da sociedade da capital chinesa.
Durante a gala, artistas de diferentes gerações se apresentaram no palco. Obras clássicas e criações contemporâneas dividiram a cena, reunindo uma ampla diversidade de estilos das óperas tradicionais chinesas e celebrando o espírito de perseverança e de esforço contínuo na nova era.
Fonte: CMG