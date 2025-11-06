Líderes empresariais da China e da América Latina e Caribe estreitam laços em cúpula

CGTN – Autoridades governamentais, diplomatas, especialistas e representantes empresariais da China e de mais de 20 países da América Latina e do Caribe (ALC) se reuniram nesta segunda-feira, em Zhengzhou, Província de Henan, no centro da China, para traçar um rumo para a expansão da cooperação comercial e econômica.

Uma iniciativa, oficialmente denominada "Iniciativa de Zhengzhou sobre Cooperação Empresarial China-ALC", foi lançada na abertura da 18ª Cúpula Empresarial China-ALC, realizada em Zhengzhou, que delineou cinco áreas-chave de cooperação para impulsionar o comércio, promover atualizações industriais, construir centros de conectividade, aprimorar os intercâmbios interpessoais e explorar um futuro inovador e inteligente.

Iniciada pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT, na sigla em inglês), a cúpula é a primeira plataforma institucional da China para promover laços econômicos e comerciais com os países da América Latina e do Caribe. O evento de dois dias, com o tema "Abraçando inovação e inteligência para um futuro compartilhado", inclui uma cerimônia de abertura, sessões plenárias, quatro reuniões paralelas e cinco atividades de apoio.

O presidente do CCPIT, Ren Hongbin, elogiou a cúpula como uma "marca emblemática" para a cooperação prática. Ele se comprometeu a trabalhar com os parceiros da América Latina e do Caribe para promover relações econômicas e comerciais em maior escala, em áreas mais amplas e em níveis mais elevados.

A vice-ministra das Relações Exteriores do Uruguai, Valeria Csukasi, observou que a cooperação com a China injetou nova vitalidade nos países do Sul Global, enfatizando o papel da cúpula no impulso ao comércio e esperando mais avanços à medida que os mecanismos de cooperação se aprofundam.

Estão em andamento acordos comerciais concretos, com empresas de ambos os lados dispostas a chegar a acordos de cooperação nas áreas de informação eletrônica, comércio eletrônico transfronteiriço, agricultura e alimentos, logística, bem como veículos de nova energia. Espera-se que vários memorandos de entendimento sejam assinados entre agências de promoção comercial e câmaras de comércio.

A cúpula deste ano é coorganizada pelo CCPIT, pelo governo provincial de Henan e pelo Banco Popular da China.

Fonte: Xinhua