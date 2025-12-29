Livro Palestras sobre o Pensamento Econômico de Xi Jinping é publicado

CGTN – O livro Palestras sobre o Pensamento Econômico de Xi Jinping, organizado conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), foi publicado recentemente e entra em circulação em todo o país a partir desta segunda-feira (29).

Trata-se de uma versão em livro da série homônima de documentários televisivos, cujo texto é baseado na narração dos programas. Na obra, são apresentados exemplos práticos para explicar de forma sistemática os princípios essenciais, a rica conotação teórica e as exigências práticas do Pensamento Econômico de Xi Jinping.

Fonte: CMG