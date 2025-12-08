Maioria de entrevistados em pesquisa da CGTN critica declarações do Japão sobre Taiwan

CGTN – Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, e mais de 1.100 marinheiros e fuzileiros navais americanos afundaram junto com o navio militar USS Arizona.

Segundo uma pesquisa realizada pela Rede Global de Televisão da China (CGTN, na sigla em inglês), 89,9% dos entrevistados acham que a comunidade internacional deve ficar alerta à restauração do militarismo japonês e 78,1% deles se preocupam muito com a repetição de fatos como Pearl Harbor.

Já 65,7% dos entrevistados apoiam firmemente que as famílias das vítimas do ataque de 1941 continuem a buscar indenização do Japão.

Além disso, 80,2% dos pesquisados acreditam que as afirmações provocativas do Japão sobre a questão de Taiwan contrariam a posição dos Estados Unidos sobre o assunto.

A pesquisa foi realizada em inglês, francês, árabe e russo. Mais de 10 mil internautas participaram da enquete em período de 24 horas.

Fonte: CMG