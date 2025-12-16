Ministério da Defesa da China divulga detalhes de treinamento em meio a controvérsias com Japão

CGTN – O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Jiang Bin, refutou nesta segunda-feira (15) questionamentos de sofismas do Japão sobre um recente treinamento militar.

Segundo o coronel sênior, o navio 116 do Japão confirmou, no dia 6 de dezembro, duas mensagens anunciadas pelo navio 101 da formação chinesa do porta-aviões Liaoning, com a primeira informando que a China organizaria um treinamento de voo para caças embarcados e a segunda detalhando o horário de início, a duração e a zona do treinamento.

“Nesse contexto, o Japão continuou enviando aeronaves aos espaços aéreos e águas anunciados e atrapalhando o treinamento. A parte japonesa deve assumir todas as responsabilidades ao colocar em risco a segurança do voo”, pontuou Jiang Bin.

O porta-voz urgiu fortemente ao Japão para que encare o cerne principal das atuais tensões dos laços bilaterais, reflita sobre seus erros e os corrija. Ainda alertou que as manobras políticas japonesas de enganar a comunidade internacional culpando os outros não terão sucesso.

Fonte: CMG