Noite de Gala do CMG celebra o Festival das Lanternas

CGTN – O Grupo de Mídia da China (CMG, da sigla em inglês) realizará, nesta terça-feira (3), a “Noite de Gala do Festival das Lanternas de 2026”, um espetáculo especial para marcar o encerramento das festividades do Ano Novo Chinês. Com destaque para a harmonia e a reunião familiar, a programação integra canto e dança, ópera, esquetes, diálogos cômicos e mágica, para acompanhar os chineses ao redor do mundo e amigos estrangeiros na comemoração do Festival das Lanternas.

Além de Beijing, a gala contará com palcos em outras quatro cidades: Harbin, capital da província de Heilongjiang; Yiwu, na província de Zhejiang; Hefei, capital da província de Anhui; e Yibin, na província de Sichuan, onde serão apresentados pratos típicos e produtos locais, destacando as paisagens e mercados com características regionais.

A programação será transmitida simultaneamente nos canais da CCTV: Canal Geral (CCTV-1), Canal de Variedades (CCTV-3), Canal Internacional em Chinês (CCTV-4), Canal de Ópera Chinesa (CCTV-11), Canal de Música (CCTV-15), além dos canais 4K Ultra HD e 8K Ultra HD; nas rádios Música da Voz, Rádio Música Clássica, Voz das Artes, Voz da Grande Baía, Voz do Estreito de Taiwan, Rádio Global em Chinês e Voz do Mar do Sul da China; e nas plataformas de novas mídias, como CCTV News, YunTing App, CCTV.com, China National Radio Online e CRI Online.