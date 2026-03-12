Nova demanda de consumo na China abre oportunidades para investidores estrangeiros

CGTN – Durante as sessões anuais da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), o Grupo de Mídia da China (CMG) entrevistou empresários de diversos países, que demonstraram confiança no mercado chinês.

No final de 2024, a farmacêutica francesa Sanofi anunciou um investimento de 1 bilhão de euros para a construção de um laboratório destinado à produção da matéria-prima da insulina na China. As obras começaram em 7 de janeiro de 2026 e devem ser concluídas até o final do ano. Segundo o presidente da Sanofi Grande China, Wayne Shi, a meta é lançar o produto no mercado até 2030.

“Em minhas conversas com a matriz, dois pontos foram ressaltados de forma positiva: primeiro, a resiliência econômica da China; e, segundo, a previsibilidade da economia e das políticas chinesas. Isso é fundamental para que as multinacionais tomem decisões de investimento a médio e longo prazo”, afirmou Wayne Shi.

Fang Juntao, vice-presidente sênior de assuntos corporativos e sustentabilidade da Nestlé Grande China, comentou que a empresa lançou no ano passado um novo tipo de leite esterilizado em altas temperaturas e continua ampliando os investimentos na segunda e terceira fases do projeto.

“Depois de analisar o relatório de trabalho do primeiro-ministro e acompanhar as observações apresentadas nos últimos dois dias, fiquei ainda mais otimista em relação ao avanço da reforma e abertura da China. Isso oferece um ambiente seguro para empresas de capital estrangeiro”, disse Fang Juntao.